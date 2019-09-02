Ирвайн, США, , 08:51 — REGNUM Студия Obsidian Entertainment выпустила новый трейлер к предстоящей игре The Outer Worlds. Ролик был опубликован на YouTube-канале разработчика.

Новая RPG от первого лица выйдет в продажу 25 октября 2019 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Поклонники студии уже сейчас могут сделать предзаказ.

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Игра предоставит геймерам возможность отправится в дальний космос. Главный герой, очнувшись от криогенного сна, обнаруживает себя на планете Альцион, расположенной где-то на краю галактики. Выясняется, что он проспал около 70 лет.

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