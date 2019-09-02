Уфа, , 08:54 — REGNUM Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут в Уфе 3 сентября. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Со 2 по 5 сентября сотрудники библиотек и домов культуры Уфы проведут беседы и покажут кинофильмы, посвященные этому Дню.

Со 2 по 10 сентября в школах города будут организованы классные часы и тематические уроки, конкурсы рисования, спортивные мероприятия, лекции и беседы.

3 сентября сотрудники Росгвардии проведут митинг, на котором почтут память жертв террористов минутой молчания и возложат цветы к обелиску «Стоявшим на смерть за Россию».

3 сентября в музее им. М.В. Нестерова будет проходить акция «Молодежь выбирает — Мир, Искусство, Спорт! Нет-террору!».

13 сентября сотрудники УМВД России по городу Уфе возложат цветы к обелиску сотрудников органов внутренних дел города, погибших при выполнении служебных обязанностей.

В эти дни, мечети и храмы города проведут богослужения и молитвенные поминовения жертв террористов, а также военных, которые погибли, обезвреживая их.

Напомним, что день солидарности в борьбе с терроризмом приурочен к трагическим событиям, которые произошли 1−3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда террористы захватили школу.