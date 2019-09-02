Улан-Удэ, , 08:49 — REGNUM Первого сентября в центре Улан-Удэ прошёл «детский» Крестный ход. Как сообщили ИА REGNUM в Улан-Удэнской и Бурятской епархии РПЦ, мероприятия стало традиционным перед началом учебного года.

«Детский» Крестный ход в Улан-Удэ Сайт Улан-Удэнской и Бурятской епархии РПЦ uud-eparh.ru

«Крестный ход начал свое шествие от Свято-Одигитриевского собора, затем верующие направились по улице Набережная к Шефскому подъему, прошли по проспекту Победы, и через площадь Советов вернулись по улице Ленина к собору», — сообщили в епархии.

По возвращении в Свято-Одигитриевский собор глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил молебен на начало учения отроков, за которым вознес молитвы о ниспослании помощи Божией всем учащим и учащимся.

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