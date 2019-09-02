Магас, , 08:48 — REGNUM Соборная мечеть Ингушетии, которую возводят в городе Магасе, будет называться «Сердце Кавказа». Об этом сообщил мэр столицы республики Беслан Цечоев.

По его мнению, это название оправдано, так как «Магас является центром Кавказа как исторически, так и по проведению различных масштабных мероприятий». Кроме того, Магас «признан самым инновационным и «умным» городом России», написал градоначальник на своей странице в Instagram.

По информации Цечоева, трехэтажная мечеть будет иметь четыре минарета высотой 65 метров каждый. В цокольном этаже разместится музей исламской культуры. Центральная мечеть будет вмещать в себя до 10 тыс. верующих.

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Как сообщало ИА REGNUM, напомним, строительство соборной мечети в Магасе было начато в 2010 году, сдать объект планировалось в 2013 году. Теперь датой ее сдачи называют 2020 год.