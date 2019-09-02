Пермь, , 08:48 — REGNUM В Перми запущена в эксплуатацию ещё одна часть городской эспланады. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Первую часть благоустроенного объекта открыли 12 июня. На отрезке между улицей Попова и зданием краевого Заксобрания оборудовали фонтан. Теперь открыты новые качели. Подрядчик закончил работы раньше, чем планировалось.

12 июня был открыт фонтан, а теперь жителям доступны и новые качели.

Всего при благоустройстве 68-го квартала обустроят пешеходные дорожки, площадки у сцены и фонтана, тротуары возле парковки. Также уже созданы малые архитектурные формы. Кроме того, оборудованы холмы, на которых разместят кафе и амфитеатр.

Добавим, пермская эспланада является уникальным в городе общественным городскоом. Здесь проводятся основные праздники. К 300-летию Перми планируется благоустроить всю площадку.