Иерусалим, , 09:37 — REGNUM 1 сентября в Израиле начался новый учебный. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, за парты вернулись 2,3 миллиона детей. Первый звонок в этом году прозвучал для 168 тысяч маленьких израильтян.

Однако в 2019 году 49 школ и 495 детских садов объявили забастовку в преддверии начала учебного года. В связи с этим 34 372 ребенка остались 1 сентября дома. Основным требованием учителей является увеличение финансирования школ. В Тель-Авиве бастуют также против депортации нелегальных мигрантов и их детей.

Отмечается, что в новом учебном году израильская система образования претерпит некоторые изменения. В частности, министерство образования Израиля повысило образовательный стандарт по английскому языку и математике.