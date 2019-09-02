Вашингтон, 2 сентября 2019, 08:42 — REGNUM В мобильной игре «Гарри Поттер: Wizards Unite», созданной на основе технологий дополненной реальности, появится функция отслеживания жизненной активности игроков без запуска приложения. Об этом 2 сентября сообщил портал Engadget.
Компания Niantic, занимающаяся разработкой игры, отправила соответствующие письма геймерам. Отмечается, что их различные действия (например такие, как занятия фитнесом) будут сказываться на достижениях в игре.
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Напомним, аналогичная функция Adventure Sync появилась в другой игре Niantic — Pokémon Go в октябре 2018 года. Для этого используются такие приложения, как HealthKit и Google Fit.
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