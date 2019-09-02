Вашингтон, , 08:42 — REGNUM В мобильной игре «Гарри Поттер: Wizards Unite», созданной на основе технологий дополненной реальности, появится функция отслеживания жизненной активности игроков без запуска приложения. Об этом 2 сентября сообщил портал Engadget.

Harry Potter Wizards Unite

Компания Niantic, занимающаяся разработкой игры, отправила соответствующие письма геймерам. Отмечается, что их различные действия (например такие, как занятия фитнесом) будут сказываться на достижениях в игре.

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Напомним, аналогичная функция Adventure Sync появилась в другой игре Niantic — Pokémon Go в октябре 2018 года. Для этого используются такие приложения, как HealthKit и Google Fit.

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