Москва, , 08:35 — REGNUM Сегодня, 2 сентября, премьер-министр Дмитрий Медведев посетит подмосковный город Красногорск, где проведет совещание по вопросам строительства школ и детских садов, сообщается на сайте правительства РФ.

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Совещание состоится в Красногорском колледже в режиме видеоконференции с участием субъектов РФ. Планируются прямые включение из Татарии, Башкирии, Белгородской, Сахалинской и других областей.

Отмечается, что совещание проводится в рамках реализации национальных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что нельзя забывать о необходимости капитально ремонтировать уже существующие школы.

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