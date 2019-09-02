Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро вводится в график. Об этом 2 сентября сообщили в Twitter метрополитена.

Рельсы метрополитена Дарья Антонова © ИА REGNUM

Интервалы были увеличены для осмотра инфраструктуры.

«Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Сейчас проверка инфраструктуры завершена, движение вводится в график, однако «потребуется некоторое время, чтобы восстановить привычные интервалы движения».