Красноярск, 2 сентября 2019, 08:27 — REGNUM В Красноярске в новом учебном году в 116 общеобразовательных учреждениях будут обучаться более 117 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 сентября в мэрии Красноярска.
В том числе, как уточнили в мэрии, впервые свои двери откроют две школы на 1280 мест каждая — школа №155 в микрорайоне «Покровский» и школа №156 в микрорайоне «Солнечный».
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в преддверии Дня знаний прошло мероприятие для старшеклассников и молодых педагогов — «Школьный пикник». Школьников познакомили с перспективными профессиями.
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