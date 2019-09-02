Бишкек, , 08:26 — REGNUM Число первоклассников в 2019—2020 учебном году в Киргизии превысило 156 тыс. учеников, сообщает 2 сентября издание 24. kg со ссылкой на данные министерства образования и науки республики.

А.И. Кречетов. Первое сентября

По данным ведомства, общее число школьников в республике составляет 1,3 млн человек, а количество школ — 2 265. Учебные занятия в киргизских школах проводятся с 3 сентября, а торжественные линейки по случаю Дня знаний — 2 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа председатель правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что с 1 октября 2019 года заработные платы учителей в школе поднимутся на 30%.

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