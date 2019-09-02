Сеул, , 08:25 — REGNUM К 2045 году Южная Корея станет страной с высокой долей пожилого населения в возрасте от 65 лет. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Статистической службы.

Согласно опубликованным данным, с 2017 года в Республике Корея фиксируют высокий уровень демографической старости.

На сегодняшний день, в Южной Корее фиксируют самые быстрые темпы старения населения в мире.

По мнению специалистов, к 2025 году число людей в возрасте от 65 лет и старше составит 37% населения страны, а к 2067 году — 46,5%.

По предварительным данным, население Южной Кореи в возрасте от 15 до 64 лет сократится до 73,4% в 2019 году, до 45,4% — к 2067 году. А в мире — с 65,3% до 61,7%.

Средний возраст жителей страны к 2020 году увеличится с 43,7 лет до 62,2 лет к 2065 году.

Ожидается, что к 2067 году в 146 странах мира увеличится численность население. Вместе с тем доля пожилого населения в мире также увеличится с 9,1% в 2019 году до 18,6% в 2067 году.