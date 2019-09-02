Москва, , 08:06 — REGNUM Температура воздуха в Москве 2 сентября прогреется до норм июля, сообщили в центре «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится периферией антициклона, по которой скользнет слабовыраженный атмосферный фронт, из-за чего в дневные часы небо немного нахмурится, и кое-где могут брызнут незначительные осадки», — говорится в прогнозе.

Синоптики отметили, что осадки не помешают «температурному фону по-прежнему соответствовать климатическим показателям июля».

В Москве будет облачно с прояснениями, во второй половине дня, примерно с полудня, возможен дождь.

Температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов, в Московской области — от 21 до 26. Ветер не превысит 7 м/с.