Кейптаун, , 08:04 — REGNUM Серийный сексуальный преступник из ЮАР, получивший прозвище «Маньяк на Дурбанском шоссе», получил 32 пожизненных заключения за 32 изнасилования, совершенные в период с 2016 по 2019 годы. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

В материалах следствия сообщается, что осужденный Моисей Мавила охотился на безработных женщин, обещая им работу.

По сообщениям журналистов, когда Мавиле был вынесен приговор, из зала суда раздались вздохи облегчения и выкрики «Вы отвратительны». Приговор был вынесен в магистрате Пайнтауна.

«У вас нет способности к милосердию, которого вы сейчас просите у суда», — сказал судья Билкиш Асмал осужденному Мавиле, когда тот находился на скамье подсудимых.

В дополнение к приговору за изнасилование Мавила был приговорен к 15 годам тюремного заключения за грабеж и к 10 годам за каждую из двух попыток изнасилования.