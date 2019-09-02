Москва, , 07:56 — REGNUM В московских аэропортах задержано и отменено 39 авиарейсов. Об этом 2 сентября сообщает онлайн-табло сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 7:50, в «Домодедово» задержано 22 рейса, три отменено. Во «Внуково» задержано восемь рейсов, в «Шереметьево» — шесть.

Данные онлайн сервису предоставлены аэропортами. Причина сбоев в расписании не указана.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа из-за тумана в столичных аэропортах отменили более сотни авиарейсов.

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