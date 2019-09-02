Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, , 07:49 — REGNUM В Красноселькупском районе Ямала местных жителей удручает дефицит рабочих мест, слабый сигнал телевидения и плохой доступ к интернету. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

Научные сотрудники сектора эколого-биологических исследований работали с жителями села Ратта Красноселькупского района. В рамках комплексного экологического мониторинга исконной среды проживания коренных малочисленных народов Севера они провели оценку качества жизни и психоэмоционального состояния населения, собрали пробы биоматериала для дальнейших лабораторных исследований.

Особое внимание было уделено оценке психоэмоционального состояния местного населения.

«Из социальных факторов, которые несут сильную стрессовую нагрузку, сельчане отмечали дефицит рабочих мест и плохую информационную доступность», — сообщила научный сотрудник сектора эколого-биологических исследований Научного центра изучения Арктики Татьяна Попова.

По результатам исследований жители села Ратта Красноселькупского района получат заключения и рекомендации по сохранению физического и психоэмоционального здоровья.