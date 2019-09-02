Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, 2 сентября 2019, 07:49 — REGNUM В Красноселькупском районе Ямала местных жителей удручает дефицит рабочих мест, слабый сигнал телевидения и плохой доступ к интернету. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.
Научные сотрудники сектора эколого-биологических исследований работали с жителями села Ратта Красноселькупского района. В рамках комплексного экологического мониторинга исконной среды проживания коренных малочисленных народов Севера они провели оценку качества жизни и психоэмоционального состояния населения, собрали пробы биоматериала для дальнейших лабораторных исследований.
Особое внимание было уделено оценке психоэмоционального состояния местного населения.
По результатам исследований жители села Ратта Красноселькупского района получат заключения и рекомендации по сохранению физического и психоэмоционального здоровья.