Уфа, , 07:40 — REGNUM К 1 ноября жители Уфы получат современные безопасные комфортные места для отдыха. Об этом 1 сентября сообщил на своей странице в Facebook врио главы Башкирии Радий Хабиров.

В соцсети он также опубликовал эскизы уфимских парков. По словам врио главы Башкирии, данные эскизы — не просто картинки. Именно такими будут парки «Первомайский», «Журавли» и еще два сквера, где сейчас идут ремонтные работы.

«К 1 ноября жители получат современные безопасные комфортные места для отдыха. Этими объектами мы зададим для республики новый стандарт качества», — сообщил врио главы Башкирия.

В своем сообщении Радий Хабиров выразил надежду на то, Уфа будет городом парков, у нас есть для этого все предпосылки.