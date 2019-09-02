Барнаул, , 07:37 — REGNUM Регистраторы Алтайкрайстата в рамках подготовки ко Всероссийской переписи населения уже начали обход населенных пунктов региона, чтобы подготовить необходимую базу. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Алтайкрайстате, всего в муниципальных образованиях региона в течение 30 дней будут работать 853 регистратора, которым предстоит актуализировать списки адресов домов и привести в соответствие картографический материал.

«Алтайкрайстат гарантирует полную конфиденциальность данных. Одним из пунктов заключаемого контракта с регистратором является соблюдение строгой конфиденциальности полученной информации», — подчеркнули статистики.

По словам руководителя Алтайкрайстата Ольги Ситниковой, проведенная регистраторами работа послужит основой для формирования организационного плана проведения переписи.

Напомним, Всероссийская перепись населения состоится в октябре 2020 года. В Республике Алтай 93 регистраторам предстоит совершить обход 70 населённых пунктах республики чтобы внести уточнения в картографический материал, сверяя фактическое наличие на местности всех домов, строений и жилых помещений с указанными на схематическом плане населенного пункта.

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