Оренбург, , 07:35 — REGNUM В Оренбургской области 2 сентября проходят линейки, приуроченные ко Дню знаний. Традиционно в них участвуют и представители власти, сообщает пресс-служба облправительства.

И.о. первого вице-губернатора Сергей Балыкин посетит линейку в Новосергиевской школе №1. И.о. вице-губернатора Павел Самсонов будет на мероприятии в школе села Зубочистка Первая, а и.о. вице-губернатора Олег Димов, как ожидается, примет участие в мероприятиях для студентов Оренбургского госуниверситета.

Также разные образовательные учреждения посетят и другие члены правительства.

Напомним, как и во многих регионах России, в Оренбуржье линейки были перенесены с 1 сентября, которое выпало на выходной день.