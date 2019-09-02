Йошкар-Ола, 2 сентября 2019, 07:29 — REGNUM В Мари-Турекском районе Марий Эл энтузиаст-одиночка за свой счёт построил мост в деревне Липово, что позволило значительно сократить путь детям в школу. О таком подарке сельчанам пишет на своей странице в Фейсбуке депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ).
Парламентарий отмечает, что местные Кулибины «раз за разом доказывают, что могут работать эффективнее государственных служб». В качестве примера он приводит Алексея Васенкина, который в деревне Лопово сконструировал и построил мост, который не только «функциональный, но и красивый».
Сергей Казанков напоминает, что на въезде в деревню Алашайка Раис Салихов своими руками и за свой счёт восстанавливает памятник женщинам-труженицам тыла.
Отметим, что в этом году в Марий Эл за парты впервые сядут почти 9,7 тыс. первоклассников, а для более 10 тыс. учеников новый учебный год завершится выпускными экзаменами.