Йошкар-Ола, , 07:29 — REGNUM В Мари-Турекском районе Марий Эл энтузиаст-одиночка за свой счёт построил мост в деревне Липово, что позволило значительно сократить путь детям в школу. О таком подарке сельчанам пишет на своей странице в Фейсбуке депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ).

Парламентарий отмечает, что местные Кулибины «раз за разом доказывают, что могут работать эффективнее государственных служб». В качестве примера он приводит Алексея Васенкина, который в деревне Лопово сконструировал и построил мост, который не только «функциональный, но и красивый».

«Теперь деревенским детишкам не приходится делать крюк в пару километров, чтобы добраться до Арборской школы. Так что мост — самый замечательный подарок школьникам к 1 сентября. Подарок, которым можно гордиться», — пишет Сергей Казанков, отмечая, что ранее Алексей построил за свой счёт плотину на реке «с беседкой на живописном берегу».

«Я рад, что в этот раз тоже поучаствовал в этом замечательном деле — человек воистину живет по принципу: «Всё для людей», — отмечает парламентарий, подчёркивая, что «это далеко не единичный пример».

Сергей Казанков напоминает, что на въезде в деревню Алашайка Раис Салихов своими руками и за свой счёт восстанавливает памятник женщинам-труженицам тыла.

Отметим, что в этом году в Марий Эл за парты впервые сядут почти 9,7 тыс. первоклассников, а для более 10 тыс. учеников новый учебный год завершится выпускными экзаменами.