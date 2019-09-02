Москва, , 07:28 — REGNUM В Москве пройдёт фестиваль циркового искусства, сообщает 2 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Мероприятие приурочено к столетию того, что все цирки в стране стали государственными. В их числе и старейший цирк, который называется сейчас Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Фестиваль будет проходить с 14 по 16 сентября. Первые два дня на столичных бульварах с номерами будут выступать артисты цирковых жанров. Зрители и прохожие увидят воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, мастеров клоунады, мимов, фокусников и иллюзионистов.

«Советская и российская цирковые школы — одни из лучших в мире. В отечественном цирковом искусстве поддерживают высокие стандарты профессии и продолжают следовать вековым традициям», — заявил и.о. гендиректора Росгосцирка Владимир Шемякин.

Он пригласил москвичей и гостей города посмотреть программу, которую подготовили артисты.