Челябинск, , 07:26 — REGNUM В Челябинске житель Красноярского края получил семь лет строгого режима за покушение на сбыт 20 кг. наркотиков. Приговор вынес Калининский райсуд, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ФСБ, этот гражданин был один из участников группы, которая наладила сбыт наркотиков в разные регионы России. В Москве они приобрели 40 кг. «синтетики». Половину они спрятали в Московской области, в тайниках, а ещё половину увезли в Челябинскую область.

На Южном Урале их и поймали местные сотрудники ФСБ при помощи коллег из Екатеринбурга, Москвы и Красноярска. Продать нарковещество злоумышленники не смогли.