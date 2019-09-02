Москва, , 07:20 — REGNUM Власти обсуждают повышение в 2,4 раза размера накопительной пенсии в России, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут. С предложением изменить механизм расчёта этого порога выступил Пенсионный фонд России (ПФР).

Читайте также: Госдума продлила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Так, предлагается увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой вышедший на заслуженный отдых человек сможет получать всю накопленную пенсию единоразово, а не в форме ежемесячных выплат, сообщает РБК. В настоящее время единовременно свои пенсионные накопления граждане РФ, выходящие на пенсию, получают, если рассчитанная для них накопительная пенсия ниже 5% от суммы общей пенсии. Если выше, то человеку назначается накопительная пенсия. ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.

Также по теме: Это система: о подключении граждан к накопительной пенсии без их согласия

Разработанный ПФР документ уже поступил в Минтруд, а оттуда был направлен в Минфин на экспертизу. Представитель Минтруда заверил, что решение будет приниматься исходя из интересов граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2014 года граждане были вправе сами решать, направлять 6% от своих заработных плат на формирование своих собственных пенсионных накоплений или же передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчёта собственных пенсионных выплат. Однако в 2014 году накопительная часть пенсий была заморожена и потрачена на выплаты уже действующим пенсионерам, а также на иные цели. С тех пор «заморозка» продлевается каждый год. в середине июля 2019 года правительство РФ продлило заморозку накопительной части пенсии граждан до 2022 года включительно.

Читайте ранее в этом сюжете: Накопительная часть пенсии заморожена до конца 2022 года