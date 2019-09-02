Бийск, Алтайский край, , 07:13 — REGNUM В Алтайском крае сегодня, 2 сентября, проводят торжественные линейки, посвящённые началу учебного года. На одной из них — в Бийском лицее-интернете — принял участие губернатор региона Виктор Томенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«За это лето сделано все для того, чтобы учебный процесс своевременно начался», — заявил алтайский губернатор.

По данным регионального министерства образования, всего в Алтайском крае за парты сели 275 тысяч школьников (из них почти 30 тысяч — первоклассники), в аудитории войдут более 50 тысяч студентов, а детские сады примут 112 тысяч дошкольников.

Ранее стало известно, что как минимум, учащиеся двух алтайских школ не сядут за парты своих родных учебных заведений по причине ремонта или отсутствия такового.

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«Сегодня действует более двух тысяч объектов образования, где созданы безопасные условия для обучающихся. Ни одна из школ края не была ликвидирована в прошедшем учебном году. Из 1097 школ 5 ждут планового ремонта в 2020 году, а четыре в обновленном виде встретят учеников уже в этом учебном году», — заявляют чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Алтайского края уверяют, что за последние годы в регионе не закрылось ни одной школы, а уменьшившееся число учебных заведений (на 17 за последний год) они поясняют преобразованием школ в филиалы. В 2019—2020 годах в регионе будут работать 1097 школ, из них 414 филиалов, в прошлом учебном году — 403 школы в статусе филиала.

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