Барнаул, , 06:51 — REGNUM По случаю начала нового учебного года администрация Барнаула и Барнаульская дума поздравила горожан с 1 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Школьные годы — самые важные в жизни. У маленького человека формируется характер, он учится справляться с трудностями, достигает первых успехов. В этом ему помогают педагоги и родители, вкладывающие душу в эту созидательную работу. Но очень многое зависит и от самого ученика », — говорится в обращении властей Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в учебном сезоне 2019—2020 годов в Алтайском крае будут работать 1097 школ, из них 414 филиалов. Количество филиалов школ в регионе растёт год от года, тогда как число юридически самостоятельных организаций значительно сокращается.

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