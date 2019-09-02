Казань, , 06:47 — REGNUM В столице Татарии детей в новом учебном году будут обучать порядка 17 тыс. педагогов, из которых почти треть в возрасте до 35 лет. При этом в школах, по данным на 20 августа, не хватало 50 специалистов, в числе которых 12 математиков, десять учителей русского языка и шесть учителей физики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На одном из совещаний начальник управления образования Казани Ильнар Хидиятов отметил, что если к началу учебного года «останутся незакрытые вакансии, то будет увеличена нагрузка имеющимся педагогом».

Напомним, зарплаты в сфере общего образования Казани за первое полугодие 2019 года, по данным Татарстанстата, составляли 43,9 тыс. рублей при средней по экономике региона — 36 095 рублей.

Для справки: в Казани в новом учебном году школы откроют двери для свыше 128 тыс. школьников, что на восемь тысяч больше, чем годом ранее.