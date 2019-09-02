Екатеринбург, , 06:39 — REGNUM В Екатеринбурге проводится интерактивный фотоконкурс «День знаний», в котором может принять участие каждый житель областного центра. Он организован администрацией города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Как уточнили организаторы мероприятия, сначала участник должен зарегистрироваться на официальном городском портале. Затем выложенные на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram тематические фотографии снабдить хэштегом #день_знаний_ekburg.

Итоги конкурса будут подведены 10 сентября.

Отметим, что ранее мэрия проводила интерактивный конкурс фотографий «Я на Дне города». На данный момент уже определены победители, которые получат призы и ценные подарки.