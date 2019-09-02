Чита, , 06:32 — REGNUM В Забайкальском крае и всех образовательных учреждениях региона сегодня, 2 сентября, проходит множество мероприятий, посвящённых началу учебного года. По случаю 1 сентября правительство региона поздравило с праздником всех жителей региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Поздравляем вас с 1 сентября — Днем знаний. Это волнующий праздник для первоклашек, которые впервые пойдут в школу, и для их родителей, провожающих мальчишек и девчонок на школьный порог. Это праздник для тех, кто в этом году будет оканчивать школу, и для тех, кто поступил в вуз или колледж. Сегодня перед вами открываются новые двери — для кого-то это впервые, а кто-то начнет очередной учебный год», — сказано в правительственном поздравлении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году забайкальские образовательные учреждения приняли 16 тысяч первоклассников. Всего в регионе учатся более 150 тысяч школьников. Сегодня, 2 сентября, глава Забайкальского края Александр Осипов побывал на торжественной линейке в читинской школе № 42, в которой будут обучаться 750 учеников, среди них 90 первоклассников.

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