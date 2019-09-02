Иркутск, , 06:13 — REGNUM По случаю начала нового учебного года мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил не только школьников и их родителей, но и педагогов. В его поздравительном обращении к горожанам, в частночти, сказано:

Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы создать в Иркутске достойные условия для детей и работников сферы образования». Мэр Иркутска «Вы не просто учите детей, передаете им свой бесценный опыт, но и вкладываете в них частицу своей души. Благодаря вашему профессионализму иркутские школьники и студенты занимают первые места на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, блестяще показывают себя на конференциях разного уровня!

Напомним, в Иркутске торжественные линейки прошли во всех школа 1 сентября, а сегодня, 2 сентября, за парты сели около 90 тысяч школьников, из них чуть более 9,5 тысяч первоклассников. Также в Иркутске Дню знаний посвятили открытие памятника школьному дневнику.

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