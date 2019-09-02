Иркутск, 2 сентября 2019, 06:13 — REGNUM По случаю начала нового учебного года мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил не только школьников и их родителей, но и педагогов. В его поздравительном обращении к горожанам, в частночти, сказано:
Напомним, в Иркутске торжественные линейки прошли во всех школа 1 сентября, а сегодня, 2 сентября, за парты сели около 90 тысяч школьников, из них чуть более 9,5 тысяч первоклассников. Также в Иркутске Дню знаний посвятили открытие памятника школьному дневнику.
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