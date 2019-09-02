Муромцевский р-н, , 06:12 — REGNUM В Муромцевском районе Омской области в селе Петропавловка открыли ультрасовременную школу, построенную на частные инвестиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Открытие новой школы в омском селе Петропавловка Omskportal.ru

Школу в Петропавловке, строительство которой шло два года, открыл 1 сентября омский губернатор Александр Бурков. Почти 310 млн рублей в строительство вложил предприниматель, уроженец Муромцевского района Борис Коваленко. Объект возвели при поддержке регионального правительства.

«Новое трёхэтажное здание на 264 места с просторными и удобными кабинетами полностью готово к учебному процессу», — говорится в сообщении облправительства.

В школе, оснащённой самым современным оборудованием, будут обучаться более 200 детей. Здесь есть мобильные классы, лингофонные кабинеты, робототехника и так далее.

Напомним, 1 сентября в новой школе состоялась торжественная церемония открытия учебного заведения и первый звонок.