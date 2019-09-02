Иркутск, , 06:06 — REGNUM В Иркутске открылся памятник школьному дневнику. Как сообщает официальный сайт региона, скульптурная композиция установлена на территории общеобразовательной школы №24 и представляет собой раскрытый дневник с очертаниями двух ладоней (символ единства и преемственности выпускников и первоклассников), в котором стоят пятерки (символ успешной учебы), а также указана юбилейная дата.

Памятник посвятили Дню знаний, а установили его на территории данной школы потому, что этому учебному заведению исполнилось 55 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего на территории Иркутской области осуществляют образовательную деятельность 2037 организаций. В результате мощнейшего наводнения, которе регион пережил летом 2019 года шесть школ пришлось снести, более четырёх тысяч учеников вынуждены будут пойти 1 сентября в другие образовательные учреждения.

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