Магадан, Магаданская область, , 05:51 — REGNUM Губернатор магаданской области Сергей Носов 1 сентября поздравил жителей с Днём знаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Более тысячи первоклассников Магадана, их родители и учителя приняли участие в торжественном шествии 1 сентября. Вместе с ними был и глава региона.

«Сегодня очень добрый праздник — День знаний, день, когда все вы идёте в школу с волнением, желанием и большим интересом, а главное — тягой к знаниям. Желаю вам всем хороших оценок и отличных достижений на этом непростом, но важном для вас и региона пути», — поздравил всех Сергей Носов.

Всего на Колыме более 1800 первоклассников, отремонтировали и привели в порядок 56 школ, в которых за парты сели 16 528 учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, один из первых осенних праздников — День знаний — 1 сентября отмечают в образовательных учреждениях страны.