Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 05:47 — REGNUM На Ямале в новом учебном году немецкая компания Wintershall Dea открывает в Новом Уренгое корпоративный класс со специализацией по химии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Класс оснащён современным лабораторным оборудованием. Проект призван содействовать налаживанию межкультурного обмена в сфере образования и науки между Ямалом и Германией. Отмечается, что компания Wintershall Dea поддерживает ежегодные ученические обмены между Северогессенским школьным исследовательским центром и новоуренгойской школой N 17. Ямальские школьники вместе со сверстниками из немецкого города Касселя не первый год работают над проектами в области климатических исследований.

Wintershall Dea — крупнейшая независимая компания Европы по добыче нефти и газа. Вместе с ООО «Газпром добыча Уренгой» немецкая компания в рамках совместного предприятия «Ачимгаз» ведёт добычу газа и газового конденсата на геологически сложном участке 1A ачимовских отложений Уренгойского месторождения.