Южно-Сахалинск, , 05:50 — REGNUM В День знаний за парты в столице Сахалинской области сели более 25 тыс. учащихся, в том числе 3 тыс. первоклассников. Всего в городе открылось 96 первых классов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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9 новых первых классов открылись благодаря строительству современных пристроек к школам, что позволило существенно расширить учебные площади.

Врио главы Сахалина Валерий Лимаренко поздравил учащихся, родителей и педагогов с началом нового учебного года и пообещал, что в течение пяти лет в области будет построены 26 новых школ и 14 детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в России отмечается День знаний.