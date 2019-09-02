Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 05:29 — REGNUM На Ямале в рамках социального партнёрства с немецкой компанией Wintershall Dea в Новом Уренгое завершено строительство детского сада «Винклюзия» на 200 мест. Из них 50 мест предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Детский сад «Винклюзия» будет нести не только образовательные функции, но и медицинские. Сейчас проходит тендер по закупке российской мебели в новое дошкольное учреждение.

Wintershall Dea — крупнейшая независимая компания Европы по добыче газа и нефти — участвует в трех проектах в Западной Сибири. Wintershall Dea и ООО «Газпром добыча Уренгой» совместно ведут в окрестностях Нового Уренгоя добычу газа и газового конденсата на геологически сложном участке 1A ачимовских отложений.