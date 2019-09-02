Казань, , 05:28 — REGNUM Именные стипендии главы Татарии в новом учебном году получат 89 студентов, в том числе 53 из которых приехали обучаться в Казань из других регионов России. Стипендиаты поимённо перечислены в указе Рустама Минниханова за номером УП-505, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Все студенты обучаются по очной форме в разных вузах и «премированы» за различные достижения в учёбе. Начислять стипендии им начали с 1 сентября 2019 года, инициатива поступила от минобрнауки РТ. Впервые стипендии стали назначать восемь лет назад, на сегодня размер выплаты составляет 5,5 тыс. рублей. Данная госпомощь не лишает обучающихся права на другие выплаты. Всего учреждено 100 таких стипендий.

Напомним, в Казани большинство торжественных линеек, посвящённых началу учебного года, пройдут 2 сентября в связи с переносом, так как День знаний выпал на выходной день. За парты сядут более 51,3 тыс. первоклассников.