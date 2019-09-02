Новосибирск, , 04:57 — REGNUM В Новосибирской области после реконструкции открылись две школы — школа №51 в микрорайоне Стрижи в Новосибирске и школа имени В. С. Чумака в деревне Бурмистрово Искитимского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в правительстве региона, на обоих объектах применён «комплексный метод преобразования, а не просто выполнен ремонт».

Пятидесятилетнее здание школы №51 в Стрижах, рассчитанное на 575 мест, не справлялось с постоянным увеличением количества детей. На капитальное строительство пристроек и реконструкцию старого корпуса школы деньги были выделены из резервного фонда правительства РФ. Работы на объекте начались ещё в конце прошлого года. Они длились с ноября 2018 года по август 2019 года. Стоимость строительства пристроек — 359 млн рублей, реконструкция старого здания — 110 млн рублей, на мебель, оборудование и учебные пособия было направлено ещё около 100 млн рублей.

Школа в деревне Бурмистрово — единственная в Искитимском районе. Дети учились во вторую смену. Здесь не было мастерских, спортивного зала и столовой. Теперь в реконструированной школе есть всё необходимое: школьный музей, актовый зал, кабинеты технологии для девочек и для мальчиков, библиотеки, спортзал и пищеблок. Проектная мощность учебного учреждения увеличена на перспективу до 176 мест, теперь все ученики будут обучаться в одну смену. На строительство и оснащение пристройки школы из областного бюджета было направлено 169 млн рублей. Кроме того, на открытии губернатор региона Андрей Травников вручил руководству школы сертификат на 500 тыс. рублей — на приобретение оборудования для кабинета технологии.