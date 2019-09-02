Анадырь, , 04:26 — REGNUM Глава Чукотки Роман Копинпоздравил жителей округа с Днём знаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всего в регионе в этом году за парты сядет 800 первоклашек.

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«1 сентября — особый и трогательный день для всех поколений. Искренне желаю успешного учебного года, уверенности в своих силах, новых свершений, осуществления самых смелых замыслов и ярких открытий!», — пожелал Роман Копин.

Губернатор сказал, что закуплены новые учебники и оборудование, в том числе специальное в рамках «доступной среды», для столовых, а также спортивное оборудование. До конца года городские округа Анадырь, Эгвекинот, Провиденский и Певек получат учебное оборудование для кабинетов технологии и ОБЖ.

Как сообщало ИА REGNUM, День знаний отмечают 1 и 2 сентября учителя, педагоги и ученики. Особенно это день волнителен для первоклассников, которые только начинают тернистый путь к знаниям.