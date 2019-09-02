Якутск, , 03:56 — REGNUM С Днём знаний жителей Якутии поздравил председатель правительства республики Владимир Солодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Первое сентября — это наш общий праздник, который знаменует верховенство, ценность знаний в нашем обществе. Мы все должны учиться, начиная с воспитанников детских садов, заканчивая самыми высокими руководителями», — сказал спикер правительства.

Он подчеркнул, что знания — основа экономического роста и главная ценность в современном обществе. Владимир Солодов напомнил, что по поручению главы Якутии Айсена Николаева в республике создаются условия для самореализации каждого человека, в первую очередь, для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, учителя, дети и родители 1 сентября в России отмечают День знаний. В образовательных учреждениях 1 и 2 сентября прошли торжественные линейки.