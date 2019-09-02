Казань, , 03:44 — REGNUM В Татарии в честь экс-главы Казанского авиазавода Виталия Копылова, память которого во время майского визита рекомендовал увековечить Владимир Путин, был открыт памятник. Он, как напоминание о выдающемся машиностроителе России, Герое Социалистического Труда СССР, появился на перекрёстке улиц Побежимова и Копылова в Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Татарии Рустам Минниханов на церемонии открытия отметил, что это знак уважения к выдающейся личности и не нужно забывать, что «этот человек многое сделал не только для авиастроительной отрасли, но и для города». Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш добавил, что именно при Копылове авиазавод стал ведущим предприятием отрасли и многие годы является основным производителем «тяжелых реактивных самолётов-ракетоносцев Ту-22 всех модификаций и гордости ВВС — самолёта Ту-160».

Напомним, глава государства, который посетил Казань в середине мая 2019 года, на встрече с коллективом авиазавода отметил, что было бы правильно увековечить память выдающегося авиастроителя — Виталия Копылова. Ему сообщили, что уже принято решение о памятнике.

Для справки: должность директора Виталий Копылов занимал в 1973—1994 годы. Помимо выпуска самолётов, именно при Копылове были созданы домостроительный комбинат, профилакторий, комплекс профессионального технического училища и многое другое.