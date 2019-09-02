Якутск, , 03:30 — REGNUM В День знаний в Якутии ввели в строй три новых здания школ — в Сунтарском улусе, Амгинском районе и в городе Якутске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: День знаний в России 1 сентября — трансляция

Новая школа № 6 в Якутске — три этажа, общей площадью более 8000 кв. м с учебными классами, лаборантскими, включая лингафонные кабинеты и лекционные аудитории, актовый, спортивный и гимнастический залы, благоустроенные рекреационные зоны. есть своя кухня и просторная столовая, которых раньше не было. Школа рассчитана на 500 учащихся в одну смену.

«Программа по школам города Якутска будет продолжаться, и я уверен, что проблему нехватки мест в столичных школах мы вместе с городскими властями решим», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, День знаний отмечается 1 сентября. но в некоторых регионах. в связи с выходным днём праздник перенесли на 2 сентября, например, в Приморье.