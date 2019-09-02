Владивосток, , 02:29 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил жителей края с Днём знаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Жизненный путь каждого из нас во многом определяется школьными и студенческими годами, поэтому сегодня в Приморье идёт активная модернизация всех уровней образования. Мы строим школы и дошкольные учреждения, детские и спортивные площадки, расширяем рацион школьного питания, открываем новые кружки и секции. Множество планов нам предстоит реализовать в будущем, чтобы сделать жизнь в Приморье ещё более комфортной и привлекательной для подрастающего поколения», — сказал олег Кожемяко.

По словам главы региона, уже сейчас дети достойно представляют край на различных соревнованиях, олимпиадах и конкурсах, добиваются высоких результатов и наград.

Он поблагодарил учителей, отметив, что улучшение уровня жизни каждого педагога — то, к чему мы должны прийти в итоге.

Так, с начала года 70 млн рублей из краевого бюджета направлено в муниципальные образования на выплаты по мерам социальной поддержки учителей. И цифра эта будет расти.

Как сообщало ИА REGNUM, так сложилось, что в этом году 1 сентября выпало на выходной, поэтому торжественные линейки в учебных заведениях проходят в понедельник, 2 сентября.