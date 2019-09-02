Ростов-на-Дону, , 00:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону одну из улиц назовут именем Героя России Дмитрия Петрова, погибшего при исполнении воинского долга в Аргунском ущелье в марте 2000 года. ОБ этом сообщает пресс-служба донского губернатора.

Глава региона Василий Голубев побывал в семье Петровых и поблагодарил родителей за воспитание сына. Губернатор сообщил, что увековечат память героя в сквере возле школы № 84, которая носит его имя. Здесь будет установлен бюст Дмитрия Петрова и сохранён школьный музей.

Дмитрий Петров похоронен на Аллее Героев в Ростове-на-Дону.