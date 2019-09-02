Ростов-на-Дону, , 00:02 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону раскритиковали украшение города-миллионника к юбилею донской столицы. Фотоснимки появились в социальных сетях и стали предметом обсуждения.

«Как такую «красоту» вообще удалось придумать, утвердить и потратить деньги на установку по всему центру города? Отвратительная безвкусица, жуткие искусственные цветы с могильных венков, которые по цвету не сочетаются ни друг с другом, ни с новым дизайном ко дню города. Может быть красиво светятся в темноте, скажете вы, но так-то любые гирлянды красиво горят сами по себе», — указала подписчица группы «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте».

Большинство интернет-пользователей поддержали автора фотографий.

ИА REGNUM ранее сообщало, что власти Ростова-на-Дону выделили на преображении города к 270-й годовщине со дня его основания 23,5 млн рублей. Эта сумма в четыре раза превышает траты в предыдущие годы.

Празднование Дня города в Ростове-на-Дону намечено на 14 и 15 сентября.