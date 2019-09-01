Нью-Йорк, США, , 23:44 — REGNUM 88-летний социолог и нео-марксист Иммануил Валлерстайн скончался после продолжительной болезни в США. Об этом «ФедералПресс» сообщил его российский переводчик и журналист Николай Проценко, получивший письмо от дочери Валлерстайна.

Иммануил Валлерстайн (cc) Alexei Kouprianov

Трагедия произошла в субботу утром, 31 августа, в Нью-Йорке. По предварительным данным, причиной смерти социолога стала костная инфекция.

«Это очень большая потеря, поскольку И. Валлерстайн был живым классиком исторической социологии, без которого невозможно понимание современного капитализма», — сказал Проценко.

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