Беслан, Северная Осетия, , 23:34 — REGNUM Бесланская школа №1 в Северной Осетии, в которой 15 лет назад произошел теракт, может получить статус памятника федерального значения. Об этом 1 сентября сообщает Вести.RU со ссылкой на представителя комитета «Матери Беслана» Анету Гадиеву.

По ее словам, присвоение данного статуса позволит школе и объектам, расхоложенным на ее территории, получить охрану со стороны государства. На данный момент, школа и прилегающие к ней земли являются памятником республиканского значения.

Напомним, 1 сентября в Северной Осетии проходили траурные мероприятия по жертвам теракта в школе №1 в Беслане, память которых пришли почтить порядка 3 тыс. человек.

В результате террористического акта погибло 334 человека, из них 186 детей.

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