Москва, , 23:02 — REGNUM Свыше 150 тысяч человек посетили мероприятия третьего международного форума «Город образования» в ВДНХ и в Парке Горького, в пять раз больше по сравнению с числом посетителей первого форума в 2017 году. Об этом 1 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

«В течение четырех дней на территории ВДНХ и в Парке Горького прошло более 700 мероприятий, в которых приняли участие 152 тысячи человек — больше, чем когда-либо в истории форума», — отмечают организаторы.

В этом году посетителям форума было предложена поучаствовать в работе 15 площадках «Города образования», на которых выступили более 1000 экспертов из 50 стран мира и более чем 80 регионов России. Программные мероприятия были посвящены уникальным возможностям, которые предлагает современная система образования в крупном городе детям.

Напомним, впервые форум «Город образования» прошел в 2017 году в 75-м павильоне ВДНХ. Два года назад аудитория мероприятий составила порядка 35 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновск. В рамках конкурса "Дары осени" мастера лозоплетения представят работы на тему "Война и мир".