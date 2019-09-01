Ватикан, , 21:29 — REGNUM Папа Римский Францископоздал на воскресную всеобщую аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане из-за того, что на 25 минут застрял в лифте. Об этом 1 сентября сообщает Reuters.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Свою речь Папа Римский начал со слов «я должен извиниться», так как он был вынужден опоздать на аудиенцию на 10 минут.

По его словам, из-за проблем с электричеством в Ватикане лифт остановился и он ждал, пока сотрудники пожарной охраны не освободят его.

«Аплодисменты пожарной команде», — произнес он толпе.

Напомним, всеобщая аудиенция традиционно проходит на площади Святого Петра в Ватикане, во время которой понтифик обращается к верующим с проповедью с балкона последнего этажа Апостольского дворца.