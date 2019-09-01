Санкт-Петербург, , 21:00 — REGNUM Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский стал почётным доктором петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СпбГУП). Видео торжественной церемонии опубликовано 1 сентября на сайте «Телеканала Санкт-Петербург».

Михаил Пиотровский (cc) Dmitry Rozhkov

На заседании Ученого совета ректор университета Александр Запесоцкий вручил золотой знак почетного доктора директору Эрмитажа «за выдающийся вклад в сохранении культурного наследия и высокий профессионализм».

В свою очередь, Пиотровский поблагодарил коллег за оказанную ему честь и возможность находиться «в семье гуманитарного университета».

Напомним, Ученый совет СпбГУП в 40 раз вручает отличительный знак почетного доктора университета, начиная с 1993 года. Он призван показать студентам достойный пример, дать жизненные ориентиры и задать высокую планку в профессиональной деятельности.

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