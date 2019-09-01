Санкт-Петербург, , 20:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в акции, посвященной 75-летию гимна Российской федерации, приняло участие порядка 48 тыс. человек. Видео опубликовано 1 сентября на официальной странице спорткомплекса в социальной сети Twitter.

Исполнение Гимна Twitter@gazprom_arena

Под руководством народного артиста РФ Павла Овсянникова государственный гимн России исполнили оркестр, в который вошли более 8 тыс. музыкантов, и хор из 40 тыс. вокалистов, представляющих 85 регионов страны.

Кроме этого, акция должна была попасть в книгу рекордов как самое массовое исполнение гимна России.

Напомним, музыка и слова национального гимна РФ были заимствованы из гимна Советского Союза. Мелодия официального символа государства была написана композитором Александром Александровым еще в 1939 году, а текст в современном звучании появился в 2000 году, когда поэт Сергей Михалков адаптировал свои же слова из предыдущего гимна СССР.

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